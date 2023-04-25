Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! "Benim için çok zor..."

Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Konuşmakta güçlük çeken Boz, "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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