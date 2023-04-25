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Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! "Benim için çok zor..."

Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Konuşmakta güçlük çeken Boz, "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:54
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Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! Benim için çok zor...

Şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya sayfasından bir video yayınlayan Murat Boz'un konuşmakta zorlandığı görüldü.

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Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! Benim için çok zor...

Kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

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Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! Benim için çok zor...

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşmakta güçlük çeken Boz, hayranının vefat ettiğini söyleyerek "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

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Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! Benim için çok zor...

Şarkılarının yanı sıra sık sık yaptığı yardımlarla gündeme gelen başarılı şarkıcı Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

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Murat Boz’u yıkan ölüm! Konuşmakta güçlük çekti! Benim için çok zor...

Genç kızın ailesine ulaşan Boz, hayranının ölüm haberiyle yıkıldı.