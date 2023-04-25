Eser Yenenler çirkin karikatürü affetmedi! Öznur Kalender’in hapsi istendi
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi. Yenenler açtığı tazminat davasını kazanırken Kalender'e ayrıca ceza davası da açıldı.
Giriş Tarihi: 25.04.2023
09:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
09:52
Oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve sosyal medyada hakaretler eden Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.
Paylaşımların birden fazla yapılmasından ötürü zincirleme suç hükümleri kapsamında kalması, şüpheliye isnat edilen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu kapsamda müspet suçlardan dolayı eylemin cezalandırılması, Kalender'in kasıtlı işlediği suç nedeniyle hakkında TCK'nun 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.
13 Nisan günü görülen duruşmanın ardından Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca Kalender'e ceza davası da açıldı.
'ADALET TECELLİ ETTİ'
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül; "Mahkeme müvekkilim Eser Yenenler'in haklı olduğunu tespit etti ve lehimize karar verdi.