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Haberler Galeri Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Duygu Sarışın'la 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan'la birliktelik yaşamaya başladı. İkili magazin gündemine bomba gibi düşerken aşkın ortaya çıktığı arife akşamı, şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Rıza Kocaoğlu, Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıktı. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, panikledi.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:57
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Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Magazin gündemine Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı damga vurdu... Kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la yaklaşık yedi yıllık beraberliğini Ocak ayında noktalayan 32 yaşındaki Ulusoy, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'a kaptırdı.

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Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Aynı projede yer alan ve henüz ilişkinin çok başında olan ikili, arife akşamı Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlendi.

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Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Sürpriz ikiliye Çağatay Ulusoy'un bir dönem aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu da eşlik etti.

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Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Bu üçlünün yanında ise sürpriz bir isim vardı... Kocaoğlu'nun şimdilerde aynı dizide rol aldığı Bensu Soral da yanlarındaydı.

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Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

EŞİNİN HABERİ YOK MU?

Takvim'in haberine göre; sabahın ilk ışıklarına dek mekanda eğlenen bu dörtlü, gecenin sonunda Arnavutköy'de bulunan bir eve gitti.