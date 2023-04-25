Bensu Soral’ın panik gecesi! Eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu ile...

Duygu Sarışın'la 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan'la birliktelik yaşamaya başladı. İkili magazin gündemine bomba gibi düşerken aşkın ortaya çıktığı arife akşamı, şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Rıza Kocaoğlu, Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıktı. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, panikledi.