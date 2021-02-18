Akıncı’ya sürpriz transfer! Hira Koyuncuoğlu kadroda

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'ya sürpriz bir transfer daha gerçekleşti. Genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle diziye dahil oldu. Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, başarılı polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Birçok olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak olan Güneş, ekibin en önemli parçalarından biri haline gelecek.