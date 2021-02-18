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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Akıncı’ya sürpriz transfer! Hira Koyuncuoğlu kadroda
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'ya sürpriz bir transfer daha gerçekleşti. Genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle diziye dahil oldu. Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, başarılı polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Birçok olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak olan Güneş, ekibin en önemli parçalarından biri haline gelecek.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 11:47
atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye genç ve güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu dahil oldu. Hira Koyuncuoğlu'nun Akıncı dizisindeki rolü Komiser Yardımcısı Güneş Erden olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapmış başarılı polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Yücel Komiser'in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.
Neşeli, güler yüzlü ve problemleri çözme konusunda analitik bir zekaya sahip olan Komiser Yardımcısı Güneş, kısa zamanda Kemal ve ekibiyle pek çok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynayacak.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!