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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Murat Boz’dan olay paylaşım! Aslı Enver’e gönderme mi yaptı? Murat Boz’dan olay paylaşım! Aslı Enver’e gönderme mi yaptı?
Evlenmeleri beklenen Murat Boz ve Aslı Enver, yaklaşık 1.5 yıl önce sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılmasına rağmen isimleri birlikte anılmaya devam ederken Boz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Takipçileri ikiye bölünürken paylaşım Aslı Enver'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Murat Boz'un o mesajı...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 09:03
Yaklaşık 1.5 yıl önce yollarını ayıran Aslı Enver ve Murat Boz yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz şekilde sonlanan aşklarının ardından sosyal medya hamleleri ile gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı" mesajını yazdı
Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri "Yeni şarkısının sözlerini paylaşmış" derken, bazı takipçileri de "Eski aşkı Aslı Enver'e gönderme yapıyor" yorumunda bulundu.
DİKKAT ÇEKEN MURAT BOZ DETAYI!
Aslı Enver, geçtiğimiz ay Instagram'da dolaştığı esnada yanlışlıkla Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Güzel oyuncu, bu durumu fark edince hızla takibi bırakmıştı.
Enver'in sosyal medyada gündem olan 'yanlış takip' hamlesinin ekran görüntüsü alınınca, eski sevgilisi Murat Boz'u stalkladığı (gizlice takip) ortaya çıkmıştı.