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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi ardı arkası kesilmiyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim açıkladı... Kurtlar Vadisi ardı arkası kesilmiyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim açıkladı...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiası sürüyor. Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından yapımcılardan gelecek son dakika açıklamaları yakından geliyor. Bir döneme damga vuran dizide "Leyla" karakterine hayat veren Çiğdem Batur'dan açıklama geldi. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 23:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 23:58
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı dönem ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi için yeni iddialar ortaya atıldı. Dizinin oyuncular ve kanal tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Dizide Leyla Savcı karakterine hayat veren Çiğdem Batur'dan beklenen açıklama geldi. Böylece Kurtlar Vadisi Kaos'un yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netlik kazanmıştı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim açıkladı...
GALERİ DEVAM EDİYOR GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Ayrıca gazeteci Birsen Altuntaş, Show TV ekibiyle görüştüğünü ve dizinin Show TV ile görüşme yapmadığını ifade etti.
ÇİĞDEM BATUR'DAN AÇIKLAMA
Yıllar önce projede 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren oyuncu, "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu üzerine, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" mesajını yazdı.
Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.