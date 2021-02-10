Kurtlar Vadisi ardı arkası kesilmiyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim açıkladı...

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı dönem ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi için yeni iddialar ortaya atıldı. Dizinin oyuncular ve kanal tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Dizide Leyla Savcı karakterine hayat veren Çiğdem Batur'dan beklenen açıklama geldi. Böylece Kurtlar Vadisi Kaos'un yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netlik kazanmıştı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O isim açıkladı...