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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener kiralık araç kullanmaya başladı Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener kiralık araç kullanmaya başladı
Demet Şener ve Cenk Küpeli, yaklaşık 2 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay sürpriz şekilde sonlandırdı. Boşanmanın ardından magazin gündeminden düşmeyen Şener, kızıyla Bebek'te kameralara yakalandı. Evliliği boyunca Küpeli'nin hediye ettiği aracı kullanan Şener, kiralık araç kullanmaya başladı.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 09:11
Cenk Küpeli'den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Küpeli'nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam eden Demet Şener, "Artık o arabayı kullanmıyorum. Şirket aracım var, onu kullanıyorum" dedi.
Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Artık bu cipi kullanmayacağım" diyen 43 yaşındaki eski mankenin, kiralık bir araç tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Boşanmasının ardından hayatında değişiklik olmadığını ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisine kullanmak için bir ev verdiği dedikodularını, "Böyle bir teklifte bulunmadı. Doğru olan bir haber değil" sözleriyle yalanladı.
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza hakkında çıkan ayrılık haberlerinin hatırlatılması üzerine, "Kusura bakmayın ama ben o kişi hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.