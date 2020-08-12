Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Murat Boz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Aslı Enver Murat Boz ile ilişkisini sonlandırmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.