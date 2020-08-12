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Haberler Galeri Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Murat Boz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Aslı Enver Murat Boz ile ilişkisini sonlandırmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:26
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Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Murat Boz ile Melis İşiten aşk yaşadığı haberi gündeme bomba düştü. Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan aşk iddiası olay oldu.

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Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.

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Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı.

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Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Akşam'ın haberine göre Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. Bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi, çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten aşk mı yaşıyor! Bomba iddia…

Melis İşiten'in Uraz Kaygılaroğlu'nda bir de kızı bulunuyor.