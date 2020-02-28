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Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!
Murat Başoğlu'nun yeğeniyle olan skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eşi Hande Bermek, hayasız davranışta bulunduğu iddiasıyla boşanma dava açmıştı. Bermek, bu süreçte birlikte çalıştığı avukat Aslı Çelik'i savcılığa şikayet etti ve "Beni 190 bin dolar dolandırdı, kadınlık gururumla oynadı" dedi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat hakkında soruşturma izni de istendi.
Giriş Tarihi: 28.02.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 12:36
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