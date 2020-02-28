28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!

Murat Başoğlu'nun yeğeniyle olan skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eşi Hande Bermek, hayasız davranışta bulunduğu iddiasıyla boşanma dava açmıştı. Bermek, bu süreçte birlikte çalıştığı avukat Aslı Çelik'i savcılığa şikayet etti ve "Beni 190 bin dolar dolandırdı, kadınlık gururumla oynadı" dedi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat hakkında soruşturma izni de istendi.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 12:36
  • 1
  • 7
Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!

Hande Bermek, Murat Başoğlu'ndan boşandığı dönem hukuki işlerinde kendisini temsil eden avukatı Aslı Çelik için suç duyurusunda bulundu. Hande Bermek, "Hem kadınlık gururumla oynadı, hem beni 190 bin dolar dolandırdı" dedi. İki yıl önce Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı uygunsuz görüntüler ortaya çıkınca, eşi Hande Bermek, Başoğlu'na karşı hukuk savaşı başlatmıştı.

  • 2
  • 7
Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!

Bu savaşta avukatı Aslı Çelik'in, olaylar üzerinden PR yapmak için kendisini kullandığını söyleyen Bermek, "Hem kadınlık gururumla oynadı, hem beni 190 bin dolar dolandırdı" diyerek savcılığa başvurdu.

  • 3
  • 7
Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!

'DURUMUMU ZORA SOKTU'

İddiaya göre Bermek, o dönem hakkında basında yer alan tüm haberleri engellemesi ve boşanma davasında kendisini temsil etmesi için 190 bin dolar karşılığında Çelik ile anlaştı. Ancak Bermek, boşanmanın Kuşadası'nda gerçekleşmesini isteyip duruşma bilgilerini yakınları ile bile paylaşmamasına rağmen, avukatının, basının adliye önüne yığılmasına sebep olduğunu, davayla ilişkin bilgileri saklamadığını ileri sürdü.

  • 4
  • 7
Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!

Bermek, "Eski eşimle ilgili çıkan haberler sonrası avukatıma bir metin attım. Fakat benimkini değil, mevcut durumumu daha zora sokan, kadınlık gururumu ayaklar altına alan metni basınla paylaştı" dedi.

  • 5
  • 7
Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek'ten şok hamle!

ÇELİK: İDDİALAR ASILSIZ

Aslı Çelik ise Günaydın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlgili kişiye karşı üstlendiğim hukuki yardımları eksiksiz yerine getirdim. Nitekim bana karşı açılan tazminat davası da lehime sonuçlandı. Benden sonra çalıştığı avukatları da azletmesi sebebiyle sorunun tarafımdan kaynaklanmadığı açıktır. Bana yöneltilen tüm iddialar gerçek dışı ve hukuki mesnetten yoksundur."