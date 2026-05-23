Münir Özkul ile Suna Selen'in evliliğinin bilinmeyen hikâyesi ortaya çıktı

Usta sanatçı Münir Özkul ile Suna Selen neden boşandı? Türk sinemasının Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un ikinci eşi Suna Selen ile biten evliliğinin arkasındaki çarpıcı gerçekler yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ile Suna Selen, yıllar sonra magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Beyaz perdede çizdiği babacan karakterlerle milyonların sevgilisi olan ancak özel hayatında çapkınlığıyla bilinen Münir Özkul'un, Suna Selen ile olan 6 yılı evlilik olmak üzere toplam 14 yıllık ilişkisine dair gizli kalmış detaylar ilk kez gün yüzüne çıktı.

"KARI KOCA DEĞİLDİK, SADECE ARKADAŞTIK"

Usta oyuncu Suna Selen, ayrılık sürecini ve evliliklerinin bilinmeyenlerini ilk kez samimi sözlerle itiraf etti.

Geçmişe dair çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Suna Selen, usta sanatçı Münir Özkul ile olan ilişkilerini şu çarpıcı cümlelerle özetledi:

"Bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik."

İSİM KRİZİ AKRABALIK BAĞIYLA ÇÖZÜLMÜŞ!

Çiftin evliliğinden dünyaya gelen kızları Güner Özkul'un adının koyulma hikayesi de oldukça dikkat çekti. Selen, isim krizini nasıl çözdüklerini şu sözlerle aktardı:

"Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. 'Çocuğa benim adımı koyun' dedi. İlk eşi Şadan da kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu."

93 YILLIK ÖMRE 4 EVLİLİK SIĞDIRDI

Sinemada başarılarla dolu bir kariyer bırakan Münir Özkul, özel hayatında ise tam 4 evlilik yaptı. İşte usta sanatçının hayatına giren o isimler ve çocukları:

1. İLK EŞİ ŞADAN ÖZKUL IŞIK VE KANADA'DAKİ RESTORAN ZİNCİRİ

Münir Özkul'un ilk evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Kızı Hayriye Özkul medyanın gözünden uzak bir hayat yaşamayı tercih ederken, tek oğlu Ferdi Özkul ise babasının izinden gitmeyerek kendisine bambaşka bir rota çizdi. Kanada'da yaşayan Ferdi Özkul, Ottawa'da tam 6 restoran işleterek aşçılık sektöründe kariyer yaptı.

2. ROL AŞKI GERÇEĞE DÖNDÜ: SUNA SELEN

Bulvar Tiyatrosu'nda tanışan ikilinin dostluğu, beraber rol aldıkları "Leyleğin Ömrü" oyunuyla aşka dönüştü. Suna Selen o günleri, "Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu" diyerek anlatıyor.

1965 yılında evlenen ve 1974 yılında, kızları henüz 8 yaşındayken boşanan çift, ayrılık sonrasında da dost kalmayı başardı. Kızları Güner Özkul ise anne ve babasının izinden giderek Kül Masalı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma gibi projelerde rol alan başarılı bir oyuncu oldu.

3. TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR

Münir Özkul, 1974 yılında Suna Selen'den boşandıktan hemen sonra, yer altı dünyasında ve magazin basınında "Tophaneli Örümcek Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Hanım ile üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Çocuğu olmayan bu evlilik de kısa süre içinde boşanmayla sonuçlandı.

4. SON NEFESİNE KADAR YANINDAYDI: UMMAN ÖZKUL

Usta sanatçının son evliliği, kendisinden 25 yaş küçük olan Umman Özkul ile oldu. Evlendiklerinde kendisi 53, Umman Hanım ise henüz 28 yaşındaydı. Münir Özkul'a uzun süren hastalık dönemi boyunca büyük bir sadakatle bakan Umman Özkul, eşine görür görmez aşık olduğunu ve ona olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiriyordu.

