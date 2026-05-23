Münir Özkul ile Suna Selen'in evliliğinin bilinmeyen hikâyesi ortaya çıktı

Usta sanatçı Münir Özkul ile Suna Selen neden boşandı? Türk sinemasının Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un ikinci eşi Suna Selen ile biten evliliğinin arkasındaki çarpıcı gerçekler yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ile Suna Selen, yıllar sonra magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Beyaz perdede çizdiği babacan karakterlerle milyonların sevgilisi olan ancak özel hayatında çapkınlığıyla bilinen Münir Özkul'un, Suna Selen ile olan 6 yılı evlilik olmak üzere toplam 14 yıllık ilişkisine dair gizli kalmış detaylar ilk kez gün yüzüne çıktı.

"KARI KOCA DEĞİLDİK, SADECE ARKADAŞTIK" Usta oyuncu Suna Selen, ayrılık sürecini ve evliliklerinin bilinmeyenlerini ilk kez samimi sözlerle itiraf etti. Geçmişe dair çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Suna Selen, usta sanatçı Münir Özkul ile olan ilişkilerini şu çarpıcı cümlelerle özetledi: "Bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik."

İSİM KRİZİ AKRABALIK BAĞIYLA ÇÖZÜLMÜŞ! Çiftin evliliğinden dünyaya gelen kızları Güner Özkul'un adının koyulma hikayesi de oldukça dikkat çekti. Selen, isim krizini nasıl çözdüklerini şu sözlerle aktardı: "Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. 'Çocuğa benim adımı koyun' dedi. İlk eşi Şadan da kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu."

93 YILLIK ÖMRE 4 EVLİLİK SIĞDIRDI Sinemada başarılarla dolu bir kariyer bırakan Münir Özkul, özel hayatında ise tam 4 evlilik yaptı. İşte usta sanatçının hayatına giren o isimler ve çocukları: