ÜÇ ÇOCUK ANNESİ 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş'un Ali, Alp ve Ayşe adında üç çocuğu bulunuyor. Sağlıklı yaşam ve yoga odaklı hayatını sürdüren Tokuş, fit görünümüyle de beğeni toplamaya devam ediyor.

ÖDÜLLÜ OYUNCULUK KARİYERİ 1977 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tokuş, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında Türkiye Güzeli seçilen Tokuş, aynı dönemde oyunculuk kariyerine adım attı. Zeynep Tokuş, 1999 yılında yayın hayatına başlayan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştı. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kısa sürede televizyonun tanınan isimlerinden biri oldu.