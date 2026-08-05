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Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran "Deli Yürek" dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, uzun süredir sürdürdüğü gözlerden uzak yaşamının ardından Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliğine yönelen üç çocuk annesi Tokuş, doğal tarzı ve fit görünümüyle dikkat çekti.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 1

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Deli Yürek" dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 2

YOGA EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman yoga içerikleri ve günlük yaşamından kareler paylaşan eski oyuncu, özellikle zorlu yoga pozlarındaki başarısıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 3

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman yoga içerikleri ve günlük yaşamından kareler paylaşan eski oyuncu, özellikle zorlu yoga pozlarındaki başarısıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 4

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

1998 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Deli Yürek dizisinin yıldızı Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 5

Shob Magazin tarafından paylaşılan görüntülerde alışveriş yaptığı görülen Tokuş, sade giyim tarzı ve doğal görünümüyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden eski oyuncunun zarif stili, sosyal medyada da ilgi gördü.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 6

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş'un Ali, Alp ve Ayşe adında üç çocuğu bulunuyor. Sağlıklı yaşam ve yoga odaklı hayatını sürdüren Tokuş, fit görünümüyle de beğeni toplamaya devam ediyor.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 7

ÖDÜLLÜ OYUNCULUK KARİYERİ

1977 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tokuş, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında Türkiye Güzeli seçilen Tokuş, aynı dönemde oyunculuk kariyerine adım attı.

Zeynep Tokuş, 1999 yılında yayın hayatına başlayan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştı. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kısa sürede televizyonun tanınan isimlerinden biri oldu.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi 8

Tokuş, 2001 yapımı Yazgı filmindeki performansıyla 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Aynı yıl vizyona giren Vizontele filminde de rol alarak sinema kariyerine önemli bir başarı ekledi.

BUZDA DANS YARIŞMASINI KAZANDI

Oyunculuğun yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Zeynep Tokuş, 2007 yılında katıldığı Buzda Dans yarışmasında birincilik elde etti.

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