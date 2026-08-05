Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı'nda görüntülendi
Bir döneme damga vuran "Deli Yürek" dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, uzun süredir sürdürdüğü gözlerden uzak yaşamının ardından Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliğine yönelen üç çocuk annesi Tokuş, doğal tarzı ve fit görünümüyle dikkat çekti.
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Deli Yürek" dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
YOGA EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR
Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman yoga içerikleri ve günlük yaşamından kareler paylaşan eski oyuncu, özellikle zorlu yoga pozlarındaki başarısıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.
Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman yoga içerikleri ve günlük yaşamından kareler paylaşan eski oyuncu, özellikle zorlu yoga pozlarındaki başarısıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.
NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
1998 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Deli Yürek dizisinin yıldızı Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Shob Magazin tarafından paylaşılan görüntülerde alışveriş yaptığı görülen Tokuş, sade giyim tarzı ve doğal görünümüyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden eski oyuncunun zarif stili, sosyal medyada da ilgi gördü.