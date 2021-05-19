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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?

3. sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Müjgan Demir ve Ümit arasında yaşanan her şeyi Züleyha'ya anlatacak. Kendisine oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Adana'yı terk etmeye hazırlanan Müjgan İstanbul'a doğru yola çıkacak. Öğrendikleri karşısında sarsılan Züleyha da aynı anda Adana'dan uzaklaşmaya karar verecek. Peki düşen İstanbul uçağında kim var? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:23
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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?

MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?

Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?

FİKRET SAVAŞI BİTİRMEK İSTESE DE DEMİR ARTIK HER ŞEYİ ONDAN BİLİYOR

Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır. Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir!

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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?

Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.

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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?

SEVDA VE ÜMİT ARASINDA İPLER GERİLİRKEN; ŞERMİN VE FÜSUN SIRLARINI ÇÖZMEK ÜZERE!

Hastaneden çıkan Ümit, olayların kontrolünü eline almak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Sevda'yı da kendine destek olmamakla suçlar! İki arada kalan Sevda artık ya kızını geri kazanırken Demir ve Züleyha'yı kaybedecektir, ya da onları korurken kızını tamamen yitirecektir.