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Müjgan ve Züleyha Çukurova’yı terk ediyor! Düşen uçakta kim vardı?
3. sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Müjgan Demir ve Ümit arasında yaşanan her şeyi Züleyha'ya anlatacak. Kendisine oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Adana'yı terk etmeye hazırlanan Müjgan İstanbul'a doğru yola çıkacak. Öğrendikleri karşısında sarsılan Züleyha da aynı anda Adana'dan uzaklaşmaya karar verecek. Peki düşen İstanbul uçağında kim var? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:23
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