Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olan Bennu Yıldırımlar tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide, Asya'nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat verecek olan Yıldırımlar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldırımlar hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. İşte başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...