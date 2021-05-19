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Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olan Bennu Yıldırımlar tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide, Asya'nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat verecek olan Yıldırımlar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldırımlar hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. İşte başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:20
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Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

Sadakatsiz dizisine Aysa karakteriyle dahil olan Bennu Yıldırımlar tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıldırımlar hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. İşte Bennu Yıldırımlar başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

BURAK DENİZ

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Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

BURAK DENİZ VE SEVGİLİSİ DİDEM SOYDAN

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Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

ALİNA BOZ

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Sadakatsiz'in Asya'sı Bennu Yıldırımlar’ın eşi de oyuncu çıktı! Görenler inanamadı

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER