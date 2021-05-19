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Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 102'nci yılında da yurdun dört bir tarafında kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı İşte sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:03
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Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

CÜNEYT ARKIN

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

OKTAY KAYNARCA

"Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek genç kalacaktır… Bayramımız kutlu olsun.."

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Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

TÜRKAN ŞORAY

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ata'mıza sonsuz minnetle. İstikbal gençlikte."

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Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

PELİN ÖZTEKİN

"19.05 Senin duruşuna, gülüşüne, bir bakışına can feda!"

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Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

DEMET AKALIN

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun."