Ünlü isimlerin 19 Mayıs coşkusu: Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 102'nci yılında da yurdun dört bir tarafında kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı İşte sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...