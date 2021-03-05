Müjdeli haber geldi: Çekimler bitti! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.