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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müjdeli haber geldi: Çekimler bitti! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Müjdeli haber geldi: Çekimler bitti! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarıkı Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayranlarına çekimlerinin bittiği müjdesini veren Aşk 101'in 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Dizinin oyuncuları sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak hayranlarının merakını gideriyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2021 00:12 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 00:12
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezon sonrasında dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin çekimleri sona erdi. Netflix'in en fazla izlenen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in çekimleri sona erdi. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder