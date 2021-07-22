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Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...
Türk televizyon tarihinde bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun'dan müjdeli haber geldi. Yeni bölümleriyle Exxen platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...