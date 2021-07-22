Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Leyla ile Mecnun 2014 yılında ekranlara veda etmişti. Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizi tam kadrosuyla geri dönüyor. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...