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Haberler Galeri Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

Türk televizyon tarihinde bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun'dan müjdeli haber geldi. Yeni bölümleriyle Exxen platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021 16:42
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Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Leyla ile Mecnun 2014 yılında ekranlara veda etmişti. Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizi tam kadrosuyla geri dönüyor. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Kendine has bir mizah yaratan Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Dizi, Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dzinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri devam ediyor.

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Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

LEYLA'YI DENİZ IŞIN CANLANDIRACAK

7 yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde "Leyla" karakterine Deniz Işın hayat verecek. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşarak, ''Aa bak yeni Leyla!'' notunu düşmüştü.

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Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

İLK FRAGMAN GELDİ

Yayın hakları Exxen'e geçen ve çekimleri devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yeni sezon tanıtımının ardından dizinin başlayacağı tarih merak ediliyor.

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Müjde geldi! Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı: 2021 Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Yayın tarihi...

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Leyla ile Mecnun'un yeni sezon fragmanı "Yakında" başlığıyla duyuruldu. Dizinin yeni bölümlerinin seyirciyle buluşacağı yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.