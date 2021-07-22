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Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu. Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti. Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.07.2021 14:07
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Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Yakalandığı koronavirüs nedeni ile 41 yaşında hayata veda eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu.

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Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti.

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  • 13
Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.


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  • 13
Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulurken gerçek de ortaya çıktı.

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Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Akalın'ın alerjik rahatsızlığı nedeniyle iki gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.