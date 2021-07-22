Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmıştı! İşte Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmama sebebi

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu. Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti. Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.07.2021 14:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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