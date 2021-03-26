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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Burcu Çağrı ile adı anılmıştı! Emre Altuğ'un sevgilisi ortaya çıktı Burcu Çağrı ile adı anılmıştı! Emre Altuğ'un sevgilisi ortaya çıktı
Bir süredir Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Emre Altuğ'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Burcu Çağrı ile çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayan Altuğ'un Nazlı Eker ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:39
Burcu Çağrı'nın Instagram hesabından yaptığı Emre Altuğ paylaşımının ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak Altuğ kesin bir dille yalanlamıştı.
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"Benim o kişiyle hiçbir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil" diyen ünlü şarkıcının, model Nazlı Eker ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Hürriyet'in haberine göre; Çağla Şikel'in eski eşi Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı.
İddialara göre magazin programlarında sık sık bahsedilen bu gizemli sevgili Nazlı Eker...
Modellik yapan, TV dizilerinde rol alan Nazlı Eker, müzik dünyasına adım atmak için de stüdyoya girmiş...