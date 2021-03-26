Burcu Çağrı ile adı anılmıştı! Emre Altuğ'un sevgilisi ortaya çıktı

Bir süredir Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Emre Altuğ'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Burcu Çağrı ile çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayan Altuğ'un Nazlı Eker ile aşk yaşadığı iddia edildi.