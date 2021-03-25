Kurtlar Vadisi iddiaları alevleniyor... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Ardı arkası kesilmiyor...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da yeşil ışık yaktığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi projesinde Necati Şaşmaz ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi. Kendisine teklif gelmesi durumunda bunu mutlaka değerlendireceğini belirten İmirzalıoğlu, "Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım." ifadelerini kullandı.