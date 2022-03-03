03 Mart 2022, Perşembe
Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu
Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde Cihangir'de bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken görüntülenen Emre Kınay, muhabirlere saldırmıştı. Kameramana 'gerizekalı' dediği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kınay, hakim karşısına çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Emre Kınay, kendisin böyle savundu.
Giriş Tarihi: 03.03.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 16:07
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10