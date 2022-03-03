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Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde Cihangir'de bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken görüntülenen Emre Kınay, muhabirlere saldırmıştı. Kameramana 'gerizekalı' dediği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kınay, hakim karşısına çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Emre Kınay, kendisin böyle savundu.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 16:07
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Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

Sokağa çıkma yasaklarında Taksim Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Ağdağ ile tartıştı.

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Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

Oyuncu muhabire "Senin çalıştığın yeri biliyorum. Patronunu biliyorum, sorduğun sorunun yerini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, bana kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin gerizekalı" dedi.

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Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

ÜNLÜ OYUNCUYA DAVA AÇILDI

Emre Kınay ve Mustafa karşılıklı olarak birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Emre Kınay'ın muhabir hakkında yapmış olduğu şikayete takipsizlik kararı verdi. Muhabir Mustafa Akdağ'ın Emre Kınay ve aynı restoranda bulunan Doktor Baha Toygar hakkında yaptığı şikayet sonucunda ikili hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hakaret suçundan iddianame düzenlendi.

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Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya sanık Emre Kınay ve şikayetçi muhabir Mustafa Ağdağ avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Emre Kınay, "Olay tarihinde, 23.45 sıralarında mekandan kalkarken, aynı masadan kalkmış olduğumuz avukat Dilara hanımın ayağı takılıp düşmek üzere iken kendisini tuttum kendisinin kısa eteği olması nedeniyle. Benim kız arkadaşım gibi bir durum oluşturmak istercesine çalılıkların arasından ışık gördüm ve çekildiğimi anladım.

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Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

YASAK SAATİ TARTIŞMASI

Çocukluğumdan beri tanıdığım muhabir Suat'a 'sen yapma bari gel içeri sor' dedim. O da 'biz mekana giremeyiz abi' deyince, 'ben geleyim sen sor' dedim. Bu arada hesabı ödeyip kalktım. Sonra çekimin yapıldığı çalılıkların oraya geçtim, 'sor şimdi ne istiyorsan' dedim.