Muhabirlere saldırıp küfür eden Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

YASAK SAATİ TARTIŞMASI

Çocukluğumdan beri tanıdığım muhabir Suat'a 'sen yapma bari gel içeri sor' dedim. O da 'biz mekana giremeyiz abi' deyince, 'ben geleyim sen sor' dedim. Bu arada hesabı ödeyip kalktım. Sonra çekimin yapıldığı çalılıkların oraya geçtim, 'sor şimdi ne istiyorsan' dedim.