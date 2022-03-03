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Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da ünlü çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı. Altuğ'un eşi bir döneme damga vuran dizinin başrolüymüş.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 14:26
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Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife’si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife’si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife’si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife’si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu
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Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife’si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu

İntizar - Yıldız Tilbe