03 Mart 2022, Perşembe
Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da ünlü çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı. Altuğ'un eşi bir döneme damga vuran dizinin başrolüymüş.
Giriş Tarihi: 03.03.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 14:26
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