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Müge Anlı'yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugünkü programda ise gerilim dolu anlar yaşandı. Gaziantep'ten gelen Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ercan Bey, 27 yıllık karısının evlerini satıp Antalya'dan ev alarak iki çocuğu ile kayıplara karıştığını söyledi. İddiaların odağındaki Gül Polat ve kızı Selcan canlı yayında Ercan Hallaç ile yüzleşti. Tartışma ve gerilimin yüksek olduğu programa Müge Anlı, "Burası Dingo'nun ahırı değil" diyerek tepki gösterdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 12:28
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Müge Anlı’yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

Müge Anlı'nın programına gelerek "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı." diyeren Ercan Hallaç, bugün eski eşi ve kızıyla yüzleşti.

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Müge Anlı’yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

İddiaların odağındaki Gül Polat ise 4 ay sonra bulundu. Canlı yayına bağlanan Polat, eski eşi hakkında bakın neler söyledi.

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Müge Anlı’yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

Ercan Hallaç, "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı. Gül Polat ve 2 çocuğumdan 4 aydır haber alamıyorum" diyerek Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

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Müge Anlı’yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

Okuma yazması olmadığını belirten Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor. Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor" dedi.

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Müge Anlı’yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

Eski kocasının iddiaları üzerine 4 aydır kayıp olan Gül Polat, canlı yayında kendini savundu. Polat, "Ben 27 yıldır bu adamdan çok çekiyorum. Bu adam beni 2 kez bıçakladı. Ben evlere temizliğe gidip çocuklarıma bakıyorum. Bana iftira atıyor. Eve kadın getirdi. Adam psikopat. Benim 3 tane planım var diyor. Ben mahkemeye çıkıp boşanmanın iptalini isteyeceğim. İki Müge Anlı'ya çıkıp seni rezil edeceğim diyor. Benim müzik dinlememi bile sorun ediyor" şeklinde konuştu.