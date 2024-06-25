25 Haziran 2024, Salı
Müge Anlı'yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugünkü programda ise gerilim dolu anlar yaşandı. Gaziantep'ten gelen Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ercan Bey, 27 yıllık karısının evlerini satıp Antalya'dan ev alarak iki çocuğu ile kayıplara karıştığını söyledi. İddiaların odağındaki Gül Polat ve kızı Selcan canlı yayında Ercan Hallaç ile yüzleşti. Tartışma ve gerilimin yüksek olduğu programa Müge Anlı, "Burası Dingo'nun ahırı değil" diyerek tepki gösterdi.
Giriş: 25.06.2024 12:28
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