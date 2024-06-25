Müge Anlı’yı öfkelendiren olay! Stüdyodan kovuldu! Ercan Hallaç hakkında kan donduran iddia...

Okuma yazması olmadığını belirten Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor. Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor" dedi.