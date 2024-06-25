25 Haziran 2024, Salı
Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?
Kara para aklama suçlamasıyla uzun süredir cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak suçlandığı duruşmada fenalaştı ve dava başlar başlamaz gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme ise söz konusu davada Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İşte haberin detayları...
Giriş: 25.06.2024 12:02 Güncelleme: 25.06.2024 14:01
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9