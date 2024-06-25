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Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

Kara para aklama suçlamasıyla uzun süredir cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak suçlandığı duruşmada fenalaştı ve dava başlar başlamaz gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme ise söz konusu davada Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 12:02 Güncelleme: 25.06.2024 14:01
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Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

Şatafatlı yaşamlarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra MASAK'ın radarına giren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hayatı bir anda tepetaklak oldu.

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Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

Gçetiğimiz günler Dilan'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Polat'ın tahliye edilmesinden sonra gözler Polat çiftine çevrilmişti. "Tahliye olacaklar mı?" diye merak edilen çiftinin bugün mahkemesi vardı.

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Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

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Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi'nde devam edildi. Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen Banu Parlak ile taraf avukatları da katıldı.

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Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

BAYGINLIK GEÇİRDİ
Duruşma başlamak üzereyken Banu Parlak ve Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Dilan Polat yere düşüp "Allah'ım hiçbir suçum yok, Allah'ım ne olur kurtar" diyerek ağladı. Fenalık geçiren Dilan Polat duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Banu Parlak da "Dilan buradayım bak" diyerek ağladı.

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi'ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti.