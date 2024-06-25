25 Haziran 2024, Salı
Pelin Akil'in eşi Anıl Altan '6 ayda bir boşuyorlar' diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...
'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında. 2016 yılında dünyaevine giren çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına aldı. Bir süredir boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan oyuncu çiftten Anıl Altan, bu iddiaların perde arkasını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş: 25.06.2024 15:34 Güncelleme: 25.06.2024 15:34
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