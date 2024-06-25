25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan '6 ayda bir boşuyorlar' diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında. 2016 yılında dünyaevine giren çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına aldı. Bir süredir boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan oyuncu çiftten Anıl Altan, bu iddiaların perde arkasını açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 15:34 Güncelleme: 25.06.2024 15:34
  • 1
  • 142
Pelin Akil’in eşi Anıl Altan ’6 ayda bir boşuyorlar’ diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...

Lalin ve Lina isminde ikiz kızları olan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evlilikleri, son zamanlarda üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarıyla magazin gündemine sık sık taşınıyor.

  • 2
  • 142
Pelin Akil’in eşi Anıl Altan ’6 ayda bir boşuyorlar’ diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...

Anıl Altan, çıkan boşanma haberleri hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 142
Pelin Akil’in eşi Anıl Altan ’6 ayda bir boşuyorlar’ diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...

Berfu Yenenler'in YouTube'daki programına konuk olan Altan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçen sene başladı bu, altı ayda bir deniyorlar. 'Arkadaşım bizi boşatıyordu' olayı çok enteresan bir örnek. Sen de Eser'le (Yenenler) tartışmıyor musun? İlişkilerde bunlar oluyor. Pelin orada arkadaşıyla dertleşiyor. Konuşmadan sonra konu böyle bir habere gidiyor. Sadece ona söylenmiş şeyler, kimsenin bilmeyeceği detaylar."

  • 4
  • 142
Pelin Akil’in eşi Anıl Altan ’6 ayda bir boşuyorlar’ diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...

Ünlü oyuncu, sözlerine "En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla ilgili aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına. Bu olay 'boşanıyorlar ve çocukları için pedagog arıyorlar' haberine dönüştü. Pelin'e söyleyince 'o öyle bir şey söylemez' dedi. Ama sonra hak verdi bana" diye devam etti.

  • 5
  • 142
Pelin Akil’in eşi Anıl Altan ’6 ayda bir boşuyorlar’ diyerek açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı...

"PELİN BENLE AYNI YAŞTA DA OLSA ONU AŞIK OLURDUM"

Anıl Altan, eşi Pelin Akil'e olan aşkıyla ilgili de "Pelin benden 4 yaş büyük. Yaşıtlarımla anlaşamıyordum. Ama Pelin karşıma aynı yaşta da gelse yine aşık olurdum" dedi.