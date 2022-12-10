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Haberler Galeri 53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

Merve Boluğur ve Mert Aydın 4 aylık ilişkilerini ekim ayında nikah masasına taşımış ancak mutlulukları 53 gün sürmüştü. Fikir ayrılıklarını aşamayan çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılık sonrası birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündemden düşmeyen eski eşler bir mekanda baş başa görüntülenince barışma iddiaları gündeme geldi. Aynı araçla Karaköy'den ayrılan oyuncu ve müzisyenin buluşma nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:07
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53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim'de nikah masasına oturdu. Görkemli bir törenle evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı.

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53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

53 gün evli kalan çiftten Mert Aydın'ın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklaması ses getirmişti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Aydın, bu iddiaları yalanladı.

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53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Bu açıklamanın ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın cephesinden şaşırtan bir hamle geldi.

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53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

ESKİ EŞLER BULUŞTU

Ünlü çift, bugün bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çift basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakt

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53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı

PAYLAŞIMLAR 'BARIŞMA' İDDİALARINI KUVVETLENDİRDİ

Eski eşine 'Jelibonum' diye seslenen Merve Boluğur'un bu paylaşımı ise iddiaları kuvvetlendirdi.