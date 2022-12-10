10 Aralık 2022, Cumartesi
53 günde boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın’dan fena yakalandı! Buluşma nedenleri ortaya çıktı
Merve Boluğur ve Mert Aydın 4 aylık ilişkilerini ekim ayında nikah masasına taşımış ancak mutlulukları 53 gün sürmüştü. Fikir ayrılıklarını aşamayan çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılık sonrası birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündemden düşmeyen eski eşler bir mekanda baş başa görüntülenince barışma iddiaları gündeme geldi. Aynı araçla Karaköy'den ayrılan oyuncu ve müzisyenin buluşma nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:07
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