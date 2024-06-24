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Müge Anlı'yı çileden çıkardı! 'Beni kandırdı' deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugünkü programda ise gerilim dolu anlar yaşandı. Gaziantep'ten gelen Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ercan Bey, 27 yıllık karısının evlerini satıp Antalya'dan ev alarak iki çocuğu ile kayıplara karıştığını söyledi. İddiaların odağındaki Gül Polat ise canlı yayına bağlanarak, şoke eden iddialarda bulundu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 13:04 Güncelleme: 24.06.2024 13:06
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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! ’Eşim beni kandırdı’ deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...

Müge Anlı'nın 24 Haziran tarihli yayınında şaşırtan bir olay yaşandı. Gaziantep'ten gelen Ercan Bey, 27 yıllık karısının evlerini satıp Antalya'dan ev alarak iki çocuğu ile kayıplara karıştığını söyledi.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! ’Eşim beni kandırdı’ deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...

İddiaların odağındaki Gül Polat ise 4 ay sonra bulundu. Canlı yayına bağlanan Polat, eski eşi hakkında bakın neler söyledi.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! ’Eşim beni kandırdı’ deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...

Ercan Hallaç, "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı. Gül Polat ve 2 çocuğumdan 4 aydır haber alamıyorum" diyerek Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! ’Eşim beni kandırdı’ deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...

Okuma yazması olmadığını belirten Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor. Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor" dedi.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! ’Eşim beni kandırdı’ deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...

Eski kocasının iddiaları üzerine 4 aydır kayıp olan Gül Polat, canlı yayında kendini savundu. Polat, "Ben 27 yıldır bu adamdan çok çekiyorum. Bu adam beni 2 kez bıçakladı. Ben evlere temizliğe gidip çocuklarıma bakıyorum. Bana iftira atıyor. Eve kadın getirdi. Adam psikopat. Benim 3 tane planım var diyor. Ben mahkemeye çıkıp boşanmanın iptalini isteyeceğim. İki Müge Anlı'ya çıkıp seni rezil edeceğim diyor. Benim müzik dinlememi bile sorun ediyor" şeklinde konuştu.