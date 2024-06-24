24 Haziran 2024, Pazartesi
Müge Anlı'yı çileden çıkardı! 'Beni kandırdı' deyip yardım istedi! 27 yıllık eşine bakın neler yapmış...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugünkü programda ise gerilim dolu anlar yaşandı. Gaziantep'ten gelen Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ercan Bey, 27 yıllık karısının evlerini satıp Antalya'dan ev alarak iki çocuğu ile kayıplara karıştığını söyledi. İddiaların odağındaki Gül Polat ise canlı yayına bağlanarak, şoke eden iddialarda bulundu. İşte haberin detayları...
Giriş: 24.06.2024 13:04 Güncelleme: 24.06.2024 13:06
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