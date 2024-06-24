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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in kızı Bengü'yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

Gelinim Mutfakta programının sunucusu Nursel Ergin, ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi. "Var Mısın Yok Musun?" yarışma programıyla adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı, adeta bir film senaryosunu aratmayacak türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Nursel Ergin, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle 25 yaşındaki kızı Bengü, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. İşte Nursel Ergin'in kızı...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 13:31
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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in kızı Bengü’yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

43 yaşındaki güzel sunucu Nursel Ergin, katıldığı yarışma programıyla tanınmış ve şöhret basamaklarını hızla tırmanmıştı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Ergin, "Gelinim Mutfakta" programının sevilen sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in kızı Bengü’yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

Geçtiğimiz haftalarda aşk videosu ile boşandığını duyuran ve ardından yeniden barıştığını açıklayan Nursel Ergin, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in kızı Bengü’yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

Küçük yaşta anne olması ve yaşadığı hayat tecrübeleriyle dikkat çeken Ergin'in kızı Bengü ise annesine benzerliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in kızı Bengü’yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

İşte Nursel Ergin başta olmak üzere diğer ünlülerin çocukları...

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in kızı Bengü’yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

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