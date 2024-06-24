Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in kızı Bengü'yü gördünüz mü? Anne-kız değil sanki ikizler...

Gelinim Mutfakta programının sunucusu Nursel Ergin, ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi. "Var Mısın Yok Musun?" yarışma programıyla adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı, adeta bir film senaryosunu aratmayacak türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Nursel Ergin, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle 25 yaşındaki kızı Bengü, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. İşte Nursel Ergin'in kızı...

ahaber.com.tr Giriş: 24.06.2024 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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