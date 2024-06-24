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İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Ünlü oyuncudan korkutan kaza haberi! Bir Zamanlar Çukurova, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle hafızalara kazınan İbrahim Çelikkol, motosikletiyle kaza geçirdi. Omzundan yaralanan oyuncunun sağlık durumu merak konusu olurken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 12:05 Güncelleme: 24.06.2024 12:09
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İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçirdiği motor kazasıyla gündeme geldi.

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İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza yaşadı. Motoruyla kaza yapan oyuncu yaralandı.

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İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Balmumcu'da benzinciye girmeye karar veren bir sürücü, orta şeritten sağa doğru kırınca, sağda motoruyla seyir halinde olan İbrahim Çelikkol'a çarptı. Sağdan birden gelen otomobili fark edemeyen Çelikkol, çarpmanın etkisiyle yere düştü ve kaburgaları ile omzunda yaralanmalar meydana geldi.

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İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Kazanın ardından hem otomobil sürücüsü hem de çevredekiler Çelikkol'a yardıma koştu. Kaburgalarından ve omzundan hafif yaralanan oyuncunun yardımına sevgilisi Natali Yarcan da geldi. Yarcan, Çelikkol'u alarak bir sağlık kurumuna götürdü. Şans eseri, Çelikkol'un yaralanmalarının ciddi olmaması herkes için büyük teselli oldu.

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İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

İşte kaza anı...