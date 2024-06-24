İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Kazanın ardından hem otomobil sürücüsü hem de çevredekiler Çelikkol'a yardıma koştu. Kaburgalarından ve omzundan hafif yaralanan oyuncunun yardımına sevgilisi Natali Yarcan da geldi. Yarcan, Çelikkol'u alarak bir sağlık kurumuna götürdü. Şans eseri, Çelikkol'un yaralanmalarının ciddi olmaması herkes için büyük teselli oldu.