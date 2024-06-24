24 Haziran 2024, Pazartesi
İbrahim Çelikkol sevenlerini korkuttu! Motosiklet kazasında ölümden döndü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...
Ünlü oyuncudan korkutan kaza haberi! Bir Zamanlar Çukurova, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle hafızalara kazınan İbrahim Çelikkol, motosikletiyle kaza geçirdi. Omzundan yaralanan oyuncunun sağlık durumu merak konusu olurken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.İşte haberin detayları...
Giriş: 24.06.2024 12:05 Güncelleme: 24.06.2024 12:09
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