Müge Anlı'ya konuk olan Tansu Dayan izleyicileri kahkahaya boğdu! Herkes onun taklitlerini konuşuyor!

Tansu, "Sizin bu çıkışınızı ben de taklit ettim sonra sosyal medyada magazin sitelerinde her yerde videom paylaşıldı. Şuan tanınıyor olmayı sizin o çıkışınıza borçluyum." dedi. Anlı ise "Geçen sene ekibim sürekli senin videolarını gösteriyordu. Annem sürekli senin videolarını izliyor ve sana sarı renkte bir peruk hediye etmem gerektiğini söylüyor. Taklidimi yaptığın videolarda saçını bile benim saçıma benzetmişsin. Bu yüzden öncelikle buraya kadar geldiğin için ve bu kadar başarılı şekilde taklidimi yaptığın için sana bir peruk hediye ediyorum.