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Müge Anlı'ya konuk olan Tansu Dayan izleyicileri kahkahaya boğdu! Herkes onun taklitlerini konuşuyor!
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, eğlenceli anlar yaşattı. Bugüne kadar sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, bu kez izleyicileri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada yayınladığı Müge Anlı taklitleriyle fenomen olan Tansu Dayan, Müge Anlı canlı yayınına konuk oldu. Müge Anlı ve Tansu Dayan'ın sohbeti izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 13:21
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