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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Engin, 2 yıl önce evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. 2 yıl süren davanın ardından boşanan çift yeniden mahkemelik oldu. Engin düğünde takılan takıların Üregül'ün kendisine iade etmediğini belirterek dava açtı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 12:10
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