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Haberler Galeri Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Engin, 2 yıl önce evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. 2 yıl süren davanın ardından boşanan çift yeniden mahkemelik oldu. Engin düğünde takılan takıların Üregül'ün kendisine iade etmediğini belirterek dava açtı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 12:10
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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

2017 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra boşanan Barış Üregül ve Asya Engin arasında sular durulmadı.

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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül, eski eşi Asya Engin'in şok suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

Barış Üregül'ün eski eşi Asya Engin düğünde takılan takıların Üregül'ün kendisine iade etmediğini belirterek dava açtı.

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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

'TÜM EŞYASINI ALDI'

Asya Engin'in avukatı, "Davalı Barış Üregül, balayından dönüldüğünde saydığı altınları, kendine ait orta boydan biraz büyük koyu petrol yeşili kilitli kasasına koymuştur. İki adet beşlik Ata altını, iki adet 2.5 Ata altını (yarım beşibiryerde), 14 adet Ata altını, 17 adet yarım Ata altını ve bir adet 18 ayar yaklaşık 20 gram bileziğin, bu mümkün değilse nakdi olarak değerinin müvekkilime iadesine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha! Birbirlerine girdiler

Barış Üregül, eski eşinin takıları almadığı iddiasını reddetti. Davanın konusu olan düğünde takılan takıların müvekkilinde olmadığını söyleyen Üregül'ün avukatı, "Düğünde takılan takıların müvekkilimde olduğunu, altınların sayısı, tutarı, niteliği ve niceliğini kabul etmiyoruz. Davaya konu ziynet eşyaları davacıya ait olup davacının mal varlığı içinde yer almaktadır. Takılar müvekkilimde bulunmadığı gibi hiçbir zaman da bulunmamıştır. Davacı, evden ayrılırken üvey babası aracılığı ile ziynet eşyaları dahil olmak üzere tüm eşyasını almıştır" diye konuştu.