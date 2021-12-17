Müge Anlı'ya ATV canlı yayınında doğum günü kutlaması! Peki Müge Anlı kaç yaşında?

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ödüllü gazeteci Müge Anlı'ya doğum günü kutlaması düzenlendi. Sevenlerinin alkışları arasında stüdyoya giren Müge Anlı kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden olan ATV'nin yıldızı Müge Anlı yeni yaşı ve yeni yıl için önemli dileklerde bulundu. Peki Müge Anlı kaç yaşında?