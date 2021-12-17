Hepsi Grubu’nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

"Sevgili dostlar, mesajlarınız için çok teşekkürler ama böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyoruz."