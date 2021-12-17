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Haberler Galeri Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

İzmir-İstanbul yolunda geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'e ünlü camiasından destek geldi. Hepsi grubunun diğer üyeleri Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'ün herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkat çekti. Gelen tepkiler sonra Yasemin Yürük konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:04
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Hepsi Grubu’nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

2000'lere damga vuran Hepsi grubu, 2015 yılında tamamen dağıldı. Müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Erdal Lafçı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hepsi Grubu’nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

Ünlü şarkıcı, Balıkesir yolunda geçirdiği korkunç trafik kazasından yaralı olarak kurtulurken, sevgilisi Erdal Lafçı ise yaşamını yitirdi.

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Hepsi Grubu’nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

Hepsi grubu üyelerinin Ergül'e dair herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekerken, Yasemin Yürük konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Hepsi Grubu’nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

"BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

Şimdilerde yoga ve pilates eğitmenliği yapan Yasemin Yürük, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Hepsi Grubu’nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi

"Sevgili dostlar, mesajlarınız için çok teşekkürler ama böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyoruz."