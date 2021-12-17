17 Aralık 2021, Cuma
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük tepkiler sonrası isyan etti! Gülçin Ergül açıklaması geldi
İzmir-İstanbul yolunda geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'e ünlü camiasından destek geldi. Hepsi grubunun diğer üyeleri Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'ün herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkat çekti. Gelen tepkiler sonra Yasemin Yürük konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:04
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