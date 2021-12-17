Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! "Her şey 3 saniyede oldu"

"HER ŞEY 3 SANİYE İÇİNDE OLDU"

Ergül, "İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti."