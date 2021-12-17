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Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! "Her şey 3 saniyede oldu"

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İstanbul yolunda kaza yaptı. Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken şarkıcı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Taburcu olmasının ardından İzmir'e sevgilisinin ailesinin yanına gitti. Acı kaybın ardından ilk kez konuşan şarkıcı, açıklamalarıyla yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:09
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Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! Her şey 3 saniyede oldu

Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Hepsi grubuyla tanınan Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümüyle yıkıldı. Gülçin Ergül, korkunç kazanın ardından ilk kez konuştu. Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Ergül yürek dağlayan açıklamalar yaptı.

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Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! Her şey 3 saniyede oldu

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken bir kaza geçirdi. Kazada ünlü oyuncunun sevgilisi Lafçı yaşamını yitirdi.

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Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! Her şey 3 saniyede oldu

Yaralanan Gülçin Ergül taburcu olduktan sonra ilk kez Posta'ya konuştu. Ağlayarak açıklama yapan Ergül açıklamasında hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyledi.

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Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! Her şey 3 saniyede oldu

"HER ŞEY 3 SANİYE İÇİNDE OLDU"

Ergül, "İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti."

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Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! Her şey 3 saniyede oldu

"Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim" diye konuştu."