17 Aralık 2021, Cuma
Gülçin Ergül acı kayıp sonrası ilk kez konuştu! Sözleri yürek dağladı! "Her şey 3 saniyede oldu"
Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İstanbul yolunda kaza yaptı. Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken şarkıcı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Taburcu olmasının ardından İzmir'e sevgilisinin ailesinin yanına gitti. Acı kaybın ardından ilk kez konuşan şarkıcı, açıklamalarıyla yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:09
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