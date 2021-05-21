Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan kayıp dosyası tam dört yıl sonra aydınlatıldı. 2017 yılında kaybolan Nalan Şimşek'i için 2019 yılında Müge Anlı'ya başvuran aile, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramıştı. Programda toplanan deliller ile savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Nalan Şimşek'in katili 4 yıl sonra cezaevine gönderildi.