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Haberler Galeri Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan kayıp dosyası tam dört yıl sonra aydınlatıldı. 2017 yılında kaybolan Nalan Şimşek'i için 2019 yılında Müge Anlı'ya başvuran aile, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramıştı. Programda toplanan deliller ile savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Nalan Şimşek'in katili 4 yıl sonra cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 16:09
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Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in ailesi, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurmuştu.

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Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA KOYULMUŞTU

Müge Anlı ve ekibi tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulmuştu.

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Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

PROGRAM KAYITLARI TAPE HALİNE GETİRİLDİ

Yayında aktarılanlara göre programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ortaya koyduğu delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı.

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Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.

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Müge Anlı’nın yayını delil kabul edildi! Nalan Şimşek’in katili dört yıl sonra cezaevine gönderildi

YAYINLAR SAYESİNDE GENİŞ BİR DOSYA HAZIRLANDI

Müge Anlı programının ortaya koyduğu delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı.