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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından Oprah Winfrey ile röportaj yapan Prens Harry ve Meghan Markle, aile tarafından zorbalık gördüklerini ve Meghan'ın intiharın eşiğine geldiğini açıklamışlardı. Günlerce konuşulan röportajın ardından bu kez Prens Harry, tek başına kamera karşısına geçti. Winfrey ile yeni bir röportaj yapan Harry, bu kez babasını hedef aldı.
Giriş Tarihi: 21.05.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 15:01
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