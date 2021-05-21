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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından Oprah Winfrey ile röportaj yapan Prens Harry ve Meghan Markle, aile tarafından zorbalık gördüklerini ve Meghan'ın intiharın eşiğine geldiğini açıklamışlardı. Günlerce konuşulan röportajın ardından bu kez Prens Harry, tek başına kamera karşısına geçti. Winfrey ile yeni bir röportaj yapan Harry, bu kez babasını hedef aldı.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 15:01
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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi

Karısı Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'in sorularını yanıtladığı röportajla gündemi sarsan Prens Harry, yine bırakıp gittiği ailesini bombaladı.

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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi

BABASINI AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD'nin Los Angeles kentinde kendine yeni bir hayat kuran Harry, bir dijital TV kanalı için çekilen The Me You Can't See (Göremediğiniz Ben) adlı program için bir kez daha kamera karşısına geçti, karşısında da yine Oprah Winfrey vardı.

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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi

Prens Harry, ayrılmadan önce "kendini tuzağa düşürülmüş gibi" hissettiği İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yine ağır sözlerle eleştirdi. Özellikle de babası Prens Charles'a eleştiri okları yöneltti.

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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi

Prens Harry, beş bölüm olarak tasarlanan TV programında babası Prens Charles'ın, çocukken kendisine acı çektirdiğini, ailenin kendisine zorbaca davrandığını, özellikle de karısı Meghan Markle intiharın eşiğine gelmişken kendilerine karşı ilgisiz davrandığını ileri sürdü.

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Prens Harry bu kez babası Prens Charles’ı hedef aldı: Bize hep acı çektirdi

'TAMAMEN TERK EDİLDİK'

Harry, Oprah Winfrey ile yaptığı bu röportajda, aileden ayrılık kararı almalarının en büyük sebebinin, yakınlarının kendisine ve karısına karşı sergilenen bu ilgisizlik olduğunu anlattı. Prens Harry, o dönemde aile tarafından tamamen terk edildiklerini belirtti.