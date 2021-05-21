Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Evinde kaçırdığı kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve bir yandan da kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, uzun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmaya başladı. Yakında ekrana döneceği müjdesini veren Erbil, bir bomba daha patlattı. Usta komedyenin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. 64 yaşındaki sanatçının, aradığı mutluluğu İzmir'de bulduğu iddia edildi.