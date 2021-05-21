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Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Evinde kaçırdığı kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve bir yandan da kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, uzun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmaya başladı. Yakında ekrana döneceği müjdesini veren Erbil, bir bomba daha patlattı. Usta komedyenin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. 64 yaşındaki sanatçının, aradığı mutluluğu İzmir'de bulduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:25
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Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018 tarihinde evinin banyosunda ayağı kayarak düşmüştü. Kırılan kaburgalarının akciğer zarını yırtması iç kanamaya neden olmuştu. Uzun yıllardır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince ünlü şovmen, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.

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Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

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Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

Son olarak "Kadınların peşini bırakmadığı" açıklamasıyla magazin gündemine gelen 64 yaşındaki şovmenin, İzmirli iş insanı Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

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Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hakkında çıkan aşk iddiaların ardından posta.com.tr'ye konuşan Mehmet Ali Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi

'EVLİLİK' SORUSUNA YANIT!

Muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna Erbil, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" cevabını vermişti.