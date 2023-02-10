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Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! "Yarına kalır mıyım bilmiyorum"

Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 10 ili vuran depremde enkaz altında kaldı. Ailesi ve sevenleri Duymaz'dan gelecek güzel haberi beklerken ortaya çıkan videosu izleyenleri kahretti. Soru cevap yaptığı bir videoda "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna cevap veren Duymaz'ın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:32
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Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! Yarına kalır mıyım bilmiyorum

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. En çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da göçük altında kalanlardan biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi oldu.

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Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! Yarına kalır mıyım bilmiyorum

Ablası 5 gündür videolar paylaşıp ailenin kurtarılmasını isterken Taha Duymaz'ın ortaya çıkan bir videosu sevenlerini mahvetti.

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Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! Yarına kalır mıyım bilmiyorum

"YARINA KALIR MIYIM BİLMİYORUM"

Taha Duymaz, soru cevap yaptığı bir videoda "Gelecekteki planların nedir?" sorusunu şöyle yanıtlamış:

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Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! Yarına kalır mıyım bilmiyorum

"Aslın ben geleceği görmüyorum ya. Bilmiyorum hani. Açık konuşmak gerekirse ben de hani yarına kadar kalır mıyım ölür müyüm bu videoyu yükleyebilir miyim onu bile bilmiyorum. Ben bu kafadayım ve az yaşayacağımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden böyle düşündüğümü ama ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için o yüzden geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum."

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Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! Yarına kalır mıyım bilmiyorum