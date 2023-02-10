Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın videosu kahretti! "Yarına kalır mıyım bilmiyorum"

"Aslın ben geleceği görmüyorum ya. Bilmiyorum hani. Açık konuşmak gerekirse ben de hani yarına kadar kalır mıyım ölür müyüm bu videoyu yükleyebilir miyim onu bile bilmiyorum. Ben bu kafadayım ve az yaşayacağımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden böyle düşündüğümü ama ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için o yüzden geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum."