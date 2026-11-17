Şahmeran oyunu bozuldu! Müge Anlı'da Şifanur Yılmaz için umut veren gelişme
"Şahmeran Masalı" ve fal tuzaklarının etkisiyle evinden uzaklaşan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz hakkında umut veren bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın çabaları ve mahkeme kararıyla hastaneye sevk edilen genç kız, tedavi altına alındı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şifanur Yılmaz dosyası, ortaya atılan çarpıcı iddialarla dikkat çekmişti. İstanbul Sultangazi'de yaşayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın kaybolmasının ardından programa katılan annesi Aynur Yılmaz, Tuğba Deniz'in kızını etkisi altına aldığını öne sürmüştü. Anne Yılmaz, Tuğba Deniz'in kendisini "800 yaşındayım, Şahmeran'ım" sözleriyle tanıttığını iddia etmişti.
HAFTALAR SONRA AİLESİYLE YÜZLEŞTİ
Dün ise iddiaların odağındaki Tuğba Deniz ile Şifanur Yılmaz canlı yayına katılmıştı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından programa çıkan genç kadın, evden ayrılma nedenini aile içinde yaşadığı sorunlara bağlamıştı. Canlı yayında taraflar arasında yaşanan karşılıklı suçlamaların ardından Şifanur Yılmaz'ın uzman desteği alması gündeme geldi.
Programda yaşanan gelişmelerin ardından Tuğba Deniz ile anne Aynur Yılmaz bir araya geldi. Görüşme sonrasında taraflar Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne başvurdu.
Savcılığın yönlendirmesiyle Şifanur'un tedavi sürecinin başlatılması ve kendisine vasi atanması amacıyla iki ayrı dilekçe hazırlandı. 4. Sulh Hukuk Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeler, hâkim tarafından onaylandı.
ŞİFANUR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mahkeme kararının ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şifanur Yılmaz, programın stüdyosundan alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç kadın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Psikiyatri acil servisinde yapılan ilk değerlendirme, muayene ve tetkiklerin ardından Şifanur'un yatarak tedavi görmesine karar verildi.
MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA
Programda Şifanur'un yaşadıklarına değinen Müge Anlı, genç kadının davranışlarının ve söylemlerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Anlı, Şifanur'un durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Konuşan o değil aslında, o konuşmuyor, o yapmıyor. Onu öyle algılamak lazım. Herkesin öyle değerlendirmesi lazım. Doktorların tedavisinin ardından Şifanur'u gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız."