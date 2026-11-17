Savcılığın yönlendirmesiyle Şifanur'un tedavi sürecinin başlatılması ve kendisine vasi atanması amacıyla iki ayrı dilekçe hazırlandı. 4. Sulh Hukuk Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeler, hâkim tarafından onaylandı.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Programda Şifanur'un yaşadıklarına değinen Müge Anlı, genç kadının davranışlarının ve söylemlerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Anlı, Şifanur'un durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Konuşan o değil aslında, o konuşmuyor, o yapmıyor. Onu öyle algılamak lazım. Herkesin öyle değerlendirmesi lazım. Doktorların tedavisinin ardından Şifanur'u gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız."