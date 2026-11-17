Boşanmanın ardından yeni aşk! Ezgi Mola, Yaşar Çağlak ile ilk kez görüntülendi!

Mustafa Aksakallı ile evliliğini 2025 yılında sonlandıran Ezgi Mola, boşanmanın ardından ilk kez yeni aşkıyla objektiflere yansıdı. Özel hayatında yeni bir sayfa açan ünlü oyuncunun, Yaşar Çağlak ile birlikte görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, başarılı kariyerinin yanı sıra bu kez özel hayatıyla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 2018 yılında başlayan ilişkisini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Mola, yaklaşık iki yıl süren evliliğini Haziran 2025'te tek celsede sonlandırdı.

Ayrılığın ardından ortak bir karar aldıklarını belirten ünlü oyuncu, eski eşiyle dostluklarını sürdüreceklerini açıklamıştı.

Kısa süre önce konuk olduğu Ritmini Bul programında boşanma sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Mola, aldatma iddialarını da kesin bir dille reddetmişti.

Eski eşi Mustafa Aksakallı için "Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri" diyen oyuncu, ayrılık kararını ise Bertolt Brecht'in "Madem İyisin" şiirinden bir alıntıyla anlatmıştı: "Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin."