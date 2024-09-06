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Müge Anlı'daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan cinayet itirafını konuşuyor. Osmaniye'de meydana gelen olayda, Sebile Hanım, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın eşi Mehmet Yörük'ü zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etmişti. Tüm bunların ardından üfürükçü Mustafa hakkında şok edici detaylar ortaya çıktı. Bir görgü tanığı, canlı yayına bağlanarak, Yörük'ü öldüren zehrin, çalıştığı çiftlikten üfürükçü tarafından alındığını söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:18
Müge Anlı’daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17. sezonuna hız bir giriş yaptı. Osmaniye'de içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili çarpıcı bir cinayet itirafı geldi.

Müge Anlı’daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!

İçtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili eşi Sebile ile sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa Samagan kelepçelendi.

Müge Anlı’daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!

ZEHRİ BURADAN ALMIŞ

Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan bir görgü tanığı, Mustafa Samagan'ın, Mehmet Yörük'ü zehirlediği tarım ilacını kendisinin çalıştığı çiftlikten aldığını belirtti.

Müge Anlı’daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!

Bu zehrin, hayvanları ve insanları öldürdüğü için artık satılmadığını dile getiren görgü tanığı Ali Bey, "Bu piyasada bulunmayan bir ilaç. Mustafa enişte bu ilacı çiftlikten aldı. Patlıcana, bibere kurt geliyor. Orada kullanacağım dedi. Bu ilaç hayvanların ve insanların ölümüne sebebiyet verdiği için yasaklandı. " ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!

2 YIL ÖNCE ALMIŞ

Ali Bey, üfürükçünün zehri 2 yıl önce aldığını belirtti.