06 Eylül 2024, Cuma
Müge Anlı'daki Mehmet Yörük cinayetinde şoke eden detay!
Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan cinayet itirafını konuşuyor. Osmaniye'de meydana gelen olayda, Sebile Hanım, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın eşi Mehmet Yörük'ü zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etmişti. Tüm bunların ardından üfürükçü Mustafa hakkında şok edici detaylar ortaya çıktı. Bir görgü tanığı, canlı yayına bağlanarak, Yörük'ü öldüren zehrin, çalıştığı çiftlikten üfürükçü tarafından alındığını söyledi.
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:18