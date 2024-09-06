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İnci Taneleri'nin Azem'i hayranlarını şaşırttı! Yılmaz Erdoğan'ın son hali bakın kime benzetildi

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi yeni sezon için gün sayıyor. Dizide "Azem Yücedağ" karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Yılmaz Erdoğan, imaj değiştirdi. Usta oyuncunun son hali ise Halit Ergenç'e benzetildi. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:02
İnci Taneleri’nin Azem’i hayranlarını şaşırttı!

İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan kariyerinni yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

İnci Taneleri’nin Azem’i hayranlarını şaşırttı!

Dizinin sezon finali yapmasınını ardından adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Ünlü oyuncunun bu iddiaları yalanlamasıyla ortalık durulmuştu.

İnci Taneleri’nin Azem’i hayranlarını şaşırttı!

İnci Taneleri'nin yeni sezonu için geri sayım başlamışken, Yılmaz Erdoğan, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İnci Taneleri’nin Azem’i hayranlarını şaşırttı!

Uzattığı sakalıyla meslektaşı Halit Ergenç'e benzetilen Yılmaz Erdoğan'ın son haline yorum yağdı.

İnci Taneleri’nin Azem’i hayranlarını şaşırttı!

Yılmaz Erdoğan'ın yeni imajı