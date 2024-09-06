06 Eylül 2024, Cuma
İnci Taneleri'nin Azem'i hayranlarını şaşırttı! Yılmaz Erdoğan'ın son hali bakın kime benzetildi
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi yeni sezon için gün sayıyor. Dizide "Azem Yücedağ" karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Yılmaz Erdoğan, imaj değiştirdi. Usta oyuncunun son hali ise Halit Ergenç'e benzetildi. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:02