07 Eylül 2024, Cumartesi
Milyoner'de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! G.Saray taraftarı yarışmacıya "Bam" şoku
ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına çıkan 100 bin lira değerinde ki Fatih Terim sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacının verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 07.09.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 01:50