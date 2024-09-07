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Haberler Galeri Milyoner'de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! G.Saray taraftarı yarışmacıya "Bam" şoku

Milyoner'de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! G.Saray taraftarı yarışmacıya "Bam" şoku

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına çıkan 100 bin lira değerinde ki Fatih Terim sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacının verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 01:50
Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacıya Bam bam şoku

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacıya Bam bam şoku

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan 42 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunu olan Türkçe Öğretmeni Eyüp Sami Dündar da başarılı performans gösterdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacıya Bam bam şoku

Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına 100 bin lira değerinde Fatih Terim sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacıya Bam bam şoku

SORU: ''Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında "Bam" ifadesini tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?'

ŞIKLAR:
A: Bam Bam

B: Bam Bam Bam

C: Bam Bam Bam Bam

D: Bam Bam Bam Bam Bam

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacıya Bam bam şoku

YANLIŞ CEVABI VERDİ
Fatih Terim sorusu karşısında kafası karışan yarışmacı, B: Bam Bam Bam cevabını verdi. Fakat sorunun doğru cevabı ise D ''BAM BAM BAM BAM'' olacaktı.