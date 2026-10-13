Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt
Osmaniye'de 2016 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Çabuk'un dosyasında, canlı yayına bağlanan bir tanık, eski eşi İlknur ve ailesi hakkında kazı çalışması yapıldığı ve domuz beslendiği iddialarını gündeme getirdi. Yayındaki açıklamalar, dosyadaki cinayet şüphesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Osmaniye'de yaşayan Mehmet Çabuk, 2016 yılında henüz 27 yaşındayken ortadan kayboldu. Aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen kendisinden bir daha haber alınamadı. Mehmet'in izini sürmek isteyen kız kardeşi Aynur Çabuk, Müge Anlı'nın programına katılarak ağabeyinin eski eşi İlknur hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI
Aynur Çabuk'un anlatımına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi.
Ağabeyiyle geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'e ulaşmak için araştırma yapmaya başladığında karşılaştığı gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada görünce şüphelerinin arttığını ifade etti.
İLKNUR İLE İBRAHİM DÜZGÜN NASIL TANIŞTI?
Programda gündeme gelen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün'ü eşi Mehmet Çabuk ile tanıştırdı. İkilinin bu tanışmanın ardından arkadaşlık kurduğu ve iş ortaklığı yaptığı öne sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye'ye taşınmasında da İbrahim'in etkili olduğu iddia edildi.
İddialara göre İlknur, Mehmet'ten resmen boşanmadan İbrahim Düzgün ile düğün yaptı ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun nüfus kaydının ise kayıp Mehmet Çabuk'un üzerine yapıldığı öne sürüldü.
İLKNUR'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE İFADE: "MEHMET, İBRAHİM'İN YANINDAN KAYBOLDU"
Programda dün ve bugün gerçekleştirilen yüzleşmelerde, olayın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündeme geldi. İlknur'un yayın sonrasında çevresindekilere, "Mehmet ile İbrahim'in birlikte evden çıktıklarını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in dönmediğini" söylediği ortaya çıktı. Müge Anlı, bu kritik ayrıntıyı stüdyoda yeniden gündeme getirerek İlknur'dan açıklama istedi.
MÜGE ANLI'DAN TEPKİ
İlknur'un çelişkili beyanlarına tepki gösteren Anlı, şu ifadeleri kullandı:
"Dün 'Beraber gittiler, Mehmet geri dönmedi' dedin. Yok başka kadına gitti, yok evden eşya aldı... Bunların hiçbiri yok. Sonra bir bakıyoruz, Mehmet'in kimliği İbrahim'den çıkıyor ve İbrahim bu kimliği 2 yıldır kullanıyor. Bu ne demek?"