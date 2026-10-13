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Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de 2016 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Çabuk'un dosyasında, canlı yayına bağlanan bir tanık, eski eşi İlknur ve ailesi hakkında kazı çalışması yapıldığı ve domuz beslendiği iddialarını gündeme getirdi. Yayındaki açıklamalar, dosyadaki cinayet şüphesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 1

Osmaniye'de yaşayan Mehmet Çabuk, 2016 yılında henüz 27 yaşındayken ortadan kayboldu. Aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen kendisinden bir daha haber alınamadı. Mehmet'in izini sürmek isteyen kız kardeşi Aynur Çabuk, Müge Anlı'nın programına katılarak ağabeyinin eski eşi İlknur hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 2

BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI

Aynur Çabuk'un anlatımına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 3

Ağabeyiyle geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'e ulaşmak için araştırma yapmaya başladığında karşılaştığı gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada görünce şüphelerinin arttığını ifade etti.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 4

İLKNUR İLE İBRAHİM DÜZGÜN NASIL TANIŞTI?

Programda gündeme gelen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün'ü eşi Mehmet Çabuk ile tanıştırdı. İkilinin bu tanışmanın ardından arkadaşlık kurduğu ve iş ortaklığı yaptığı öne sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye'ye taşınmasında da İbrahim'in etkili olduğu iddia edildi.

İddialara göre İlknur, Mehmet'ten resmen boşanmadan İbrahim Düzgün ile düğün yaptı ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun nüfus kaydının ise kayıp Mehmet Çabuk'un üzerine yapıldığı öne sürüldü.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 5

İLKNUR'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE İFADE: "MEHMET, İBRAHİM'İN YANINDAN KAYBOLDU"

Programda dün ve bugün gerçekleştirilen yüzleşmelerde, olayın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündeme geldi. İlknur'un yayın sonrasında çevresindekilere, "Mehmet ile İbrahim'in birlikte evden çıktıklarını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in dönmediğini" söylediği ortaya çıktı. Müge Anlı, bu kritik ayrıntıyı stüdyoda yeniden gündeme getirerek İlknur'dan açıklama istedi.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ

İlknur'un çelişkili beyanlarına tepki gösteren Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün 'Beraber gittiler, Mehmet geri dönmedi' dedin. Yok başka kadına gitti, yok evden eşya aldı... Bunların hiçbiri yok. Sonra bir bakıyoruz, Mehmet'in kimliği İbrahim'den çıkıyor ve İbrahim bu kimliği 2 yıldır kullanıyor. Bu ne demek?"

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 6

KAYIP ADAMIN KİMLİĞİNİ KULLANIYOR

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de kayıp Mehmet Çabuk'un kimliği oldu. Mehmet Çabuk'a ait nüfus cüzdanının, daha sonra İlknur ile evlenen İbrahim Düzgün'de bulunduğu ve kimliğin yıllardır İbrahim tarafından kullanıldığı belirtildi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 7

"BENİ DOLANDIRDI"

İlknur'un, İbrahim'in söz konusu kimlikle yaptığı bazı işlemler nedeniyle "Beni dolandırdı" diyerek şikâyetçi olması da dikkat çekti. Müge Anlı, bu şikâyetin Mehmet'in hâlâ hayatta olduğu ve çeşitli işlemler yapmayı sürdürdüğü izlenimini yaratmak amacıyla yapılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 8

Müge Anlı, İlknur'un anlatımlarındaki çelişkilere dikkat çekerek Mehmet ve İbrahim'in birlikte evden ayrılmaları, İbrahim'in geri dönmesine rağmen Mehmet'in dönmemesi ve sonrasında yaşananlar hakkında İlknur'un neden daha fazla soru sormadığını sorguladı.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 9

İLKNUR DÜZGÜN'ÜN SON EŞİNİN DAYISI KONUŞTU!

Canlı yayına katılarak merak edilen soruları yanıtlayan İlknur Düzgün'ün son eşinin dayısı İzzet Gelici, genç kadının Osmaniye'ye gelişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlknur Düzgün'ün yanında bir çocukla birlikte geldiğini belirten Gelici, aile olarak bu evliliğe başından beri karşı çıktıklarını söyledi.

Gelici, o dönemde kendilerine İlknur'un ailesinin ve yakınlarının olmadığı yönünde bilgi verildiğini belirterek, "Kimin nesi, kimin fesi diye sorduğumuzda, 'Bunun kimi kimsesi yok; evlenmiş, boşanmış. Arkasında kocası, abisi, babası, dayısı yok' diye bize söylediler" ifadelerini kullandı.

İzzet Bey, İbrahim Düzgün'ün cezaevine ne zaman girdiğine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi. Yeğeninin, çocuğun dünyaya gelmesinden birkaç ay sonra cezaevine girdiğini söyleyen İzzet Bey, çocuğun soyadıyla ilgili durumu ise aile olarak daha sonra haberlerden öğrendiklerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 10

GİZLİ TANIKTAN KAN DONDURAN İDDİALAR

Günlerdir stüdyoda tansiyonun düşmediği dosyada, ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 14 Ekim tarihli canlı yayınına bağlanan bir izleyicinin ihbarı ve tarafların açıklamaları, olayla ilgili yeni soruları beraberinde getirdi.

Canlı yayına bağlanan iddia sahibi, İlknur Hanım ve ailesini yakından tanıdığını belirterek evlerinin arka tarafında kazı çalışması yapıldığını ve beton döküldüğünü öne sürdü.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İDDİA: "EVLERİNİN ARKASINDA KAZI YAPTILAR"
Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 11

"EVLERİNİN ARKASINDA KAZI ÇALIŞMASI YAPTILAR"

İddia sahibi, "Ben onları yakinen tanıyorum. Neden evinizin arka tarafında kazı çalışması yaptınız, beton döktünüz?" diye sordu.

İlknur Hanım ise bu iddiaya, "Ne zaman?" diye karşılık verdi. İddia sahibi, kazı çalışmasının mevlit yapılmadan önce gerçekleştiğini söyledi.

Müge Anlı, konuşma sırasında, "Mevlit dediği düğünleri. 14 Şubat'ta gelinlik giymişler, hem de Sevgililer Günü'nde." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası: Gizli tanığın kazı iddiasına İlknur’dan yanıt 12

"BAHÇEDE DOMUZ BESLEDİLER"

İddia sahibi, bahçede kazı çalışması yapıldığını ve kendilerine havuz yapılacağının söylendiğini belirterek, "Sonra orada domuz bakmaya başladılar, biz şikâyetçi olduk." dedi.

İlknur Hanım ise iddiaları reddederek, "Ne domuzu? Ben de bunları ilk defa duyuyorum. Kocaman bahçeli bir ev ama beton döküldüğünü falan görmedim. Yok öyle bir şey." ifadelerini kullandı.

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