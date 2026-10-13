Selma Blair uçakta dehşet saçtı! Birini yumrukladı, diğerini ısırdı

Oyuncu Selma Blair, uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalıştığı ve tartıştığı mürettebata şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyor. Gözaltına alınan Blair, kefaletle serbest bırakıldı.

2016 yılında bir uçuş sırasında yaşadığı taşkınlığın ardından sedyeyle uçaktan çıkarılan 54 yaşındaki oyuncu, bu kez de Los Angeles-New York seferini yapan Delta Air Lines uçağında olay çıkardı. ABD basınında yer alan haberlere göre Blair, olay sırasında bir uçuş görevlisine yumruk attı, başka bir uçuş görevlisini ise ısırdı.

POLİS MEMURU VE HEMŞİREYE DE SALDIRDI Uçak, New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra müdahale edilen Blair, hastaneye götürüldüğü sırada bir polis memuru ve bir hemşireye de saldırdı.

Gözaltına alınan oyuncu, iki ayrı kasten yaralama suçlamasıyla dün hâkim karşısına çıktı. Kefaletle serbest bırakılan Blair'in bir sonraki duruşmasının 19 Ocak 2027'de yapılmasına karar verildi.

8 YILDIR MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR 2018 yılında multipl skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıklayan ünlü oyuncunun bir temsilcisi, Blair'in bu şekilde davranmasına yol açan tıbbi bir durum yaşadığını savundu. Delta Air Lines sözcüsü ise kurallara aykırı veya yasa dışı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarını belirtti.

DAHA ÖNCE DE ALKOLÜN ETKİSİYLE OLAYLAR YAŞAMIŞTI Selma Blair, 2016 yılında bir uçuş sırasında yaşanan olayın ardından sedyeyle uçaktan çıkarılmıştı. Oyuncu, o dönemde Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, ilaç kullanırken alkol de alması nedeniyle bilincini kaybettiğini ve bunun sonucunda derin pişmanlık duyduğu sözler söylediğini ve davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.