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Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cenk Eren'in sağlık kontrolü sırasında ortaya çıkan beklenmedik sonuç, sanatçının hayatında dönüm noktası oldu. Geçirdiği ameliyatın ardından sigarayı bırakmaya karar veren ünlü isim, bu süreçte aldığı profesyonel desteği de ilk kez anlattı.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 1

Güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçı, bu kez yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla dikkat çekti. Arkadaşı Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesinin ardından tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçmeye karar veren Cenk Eren, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Herhangi bir şikâyeti ya da ağrısı olmamasına rağmen hastaneye giden sanatçı, yapılan tetkiklerin ardından beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 2

Sabah'tan Gözde Nur Şahin'in haberine göre, sanal anjiyo sonucunda Eren'in sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğu belirlendi.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 3

"SEN NASIL KALP KRİZİ GEÇİRMEDİN?"

Katıldığı bir televizyon programında o gün yaşadıklarını anlatan sanatçı, doktorların kendisine büyük bir şaşkınlıkla yaklaştığını belirtti. Eren, doktorların kendisine, "Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?" dediğini aktardı.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 4

TIKALI DAMARINA STENT TAKILDI

Doktorların, damarındaki ciddi tıkanıklık nedeniyle hastaneden ayrılmasına izin vermediğini belirten Cenk Eren, vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Sanatçının tıkalı damarına stent takıldı.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 5

Operasyonun ardından sağlık durumunun düzeldiğini belirten Eren, yaşadığı kritik sürecin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Sağlığına daha fazla önem vermeye karar veren sanatçı, yaşam tarzında da değişikliğe gitti.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 6

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALDI

Kötü alışkanlıklarını geride bırakmak istediğini belirten Cenk Eren, sigarayı bırakma sürecinde bir psikiyatristten destek aldığını açıkladı.

Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı 7

Yaşadığı değişimi samimi sözlerle anlatan sanatçı, "İki yıldır kendimi en çok mutlu eden karar sigarayı bırakmak oldu" dedi.

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