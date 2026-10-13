Cenk Eren’in sağlık durumuyla ilgili gerçek kontrolde ortaya çıktı

Cenk Eren'in sağlık kontrolü sırasında ortaya çıkan beklenmedik sonuç, sanatçının hayatında dönüm noktası oldu. Geçirdiği ameliyatın ardından sigarayı bırakmaya karar veren ünlü isim, bu süreçte aldığı profesyonel desteği de ilk kez anlattı.

Güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçı, bu kez yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla dikkat çekti. Arkadaşı Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesinin ardından tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçmeye karar veren Cenk Eren, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Herhangi bir şikâyeti ya da ağrısı olmamasına rağmen hastaneye giden sanatçı, yapılan tetkiklerin ardından beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Sabah'tan Gözde Nur Şahin'in haberine göre, sanal anjiyo sonucunda Eren'in sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğu belirlendi.

"SEN NASIL KALP KRİZİ GEÇİRMEDİN?" Katıldığı bir televizyon programında o gün yaşadıklarını anlatan sanatçı, doktorların kendisine büyük bir şaşkınlıkla yaklaştığını belirtti. Eren, doktorların kendisine, "Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?" dediğini aktardı.

TIKALI DAMARINA STENT TAKILDI Doktorların, damarındaki ciddi tıkanıklık nedeniyle hastaneden ayrılmasına izin vermediğini belirten Cenk Eren, vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Sanatçının tıkalı damarına stent takıldı.