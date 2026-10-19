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Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2017 Miss Turkey birincisi Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, Paris'te evlendikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün düzenledi. Çağatay Ulusoy'un nikâh şahidi olduğu geceye Kıvanç Tatlıtuğ, Serdar Ortaç gibi ünlü isimler katıldı.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 1

2017 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek adını duyuran oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, Paris'te dünyaevine girdi.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 2

6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, 19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Türkiye'ye dönen ikili, mutluluklarını İstanbul'da düzenledikleri görkemli düğünle kutladı.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 3

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Aile üyelerinin yanı sıra sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı. İstanbul'da gerçekleştirilen temsili nikahta oyuncu Çağatay Ulusoy da nikâh şahidi olarak yer aldı.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 4

Geceye katılan ünlü isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da vardı. Davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olurken düğün boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 5

SERDAR ORTAÇ SAHNE ALDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy da sahneye çıkarak gitar çaldı ve şarkı söyledi.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 6

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de Serdar Ortaç'ın "Ben Adam Olmam" adlı şarkısını seslendirdiği sırada eğlenceli anlar yaşadı. Düğünden görüntüler, davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 7

Itır Esen, düğününden önce gerçekleştirdiği kına gecesinden görüntüleri "Kına kızı" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı 8

Öte yandan Itır Esen, 2017'deki Miss Turkey yarışmasındaki birinciliğinin yanı sıra Yeşilçam'ın usta oyuncularından Itır Esen'in yeğeni olmasıyla da tanınıyor.

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