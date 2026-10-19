Itır Esen ve Engin Aykanat evlendi! İstanbul'daki düğüne ünlü isimler katıldı

2017 Miss Turkey birincisi Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, Paris'te evlendikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün düzenledi. Çağatay Ulusoy'un nikâh şahidi olduğu geceye Kıvanç Tatlıtuğ, Serdar Ortaç gibi ünlü isimler katıldı.

2017 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek adını duyuran oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, Paris'te dünyaevine girdi.

6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, 19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Türkiye'ye dönen ikili, mutluluklarını İstanbul'da düzenledikleri görkemli düğünle kutladı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ Aile üyelerinin yanı sıra sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı. İstanbul'da gerçekleştirilen temsili nikahta oyuncu Çağatay Ulusoy da nikâh şahidi olarak yer aldı.

Geceye katılan ünlü isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da vardı. Davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olurken düğün boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.