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Haberler Galeri Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…

Yalı Çapkını dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla son zamanların en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin gerçek bir hayat öyküsünden uyarlanması da seyircilerin diziye olan ilgisini katladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını ile ilgili en çok merak edilen gerçek, haftalar sonra gün yüzüne çıktı. Meğer Gülseren Budayıcıoğlu'na giden isim…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:39
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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…

Yalı Çapkını dizisi Gaziantepli Korhan Ailesi'nin astığım astık kestiğim kestik dedesi Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlendirmeye karar vermesiyle gelişecek olayları ele alıyor.

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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ

Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt verdi. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söyledi:

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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…

"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…

YALI ÇAPKINI KİM KİMDİR?

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülseren Buğdaycıoğlu'na giden isim, izleyiciler tarafından merak edildi.