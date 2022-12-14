14 Aralık 2022, Çarşamba
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…
Yalı Çapkını dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla son zamanların en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin gerçek bir hayat öyküsünden uyarlanması da seyircilerin diziye olan ilgisini katladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını ile ilgili en çok merak edilen gerçek, haftalar sonra gün yüzüne çıktı. Meğer Gülseren Budayıcıoğlu'na giden isim…
Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:39
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