Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul dosyasında 2003 yılından bu yana süren soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edilirken Müge Anlı, mahkemenin verdiği kararı canlı yayında duyurdu.

Çeyrek asırlık düğüm Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Elife Doğrul'un şüpheli kaybına ilişkin soruşturmada, programda gündeme gelen iddiaların ardından savcılık harekete geçti. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında ifade veren Talip Musacalı, 2003 yılında imam nikâhlı eşi Elife Doğrul'un kaybolmasından önce kendisiyle tartıştıklarını anlattı. Tartışmanın ardından kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi Mersin'e göndermek üzere evden aldığını belirten Talip Musacalı, o günden sonra eşinden bir daha haber alamadığını söyledi. MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN ELİFE DOĞRUL SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA! İKİ KAYINBİRADER TUTUKLANDI

KAYINBİRADERLER İÇİN YOLUN SONU CEZAEVİ Talip Musacalı, ilerleyen süreçte kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi öldürdüğünü ve yanında çalışan Muhammet Baycur ile birlikte Söke Ovası'nda bir yere gömdüğünü öğrendiğini iddia etti.

Müge Anlı, 10 Kasım tarihli yayınında soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Şüpheli kayınbirader Metin Musacalı, kasten öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderildi.