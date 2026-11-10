-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul dosyasında 2003 yılından bu yana süren soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edilirken Müge Anlı, mahkemenin verdiği kararı canlı yayında duyurdu.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 1

Çeyrek asırlık düğüm Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Elife Doğrul'un şüpheli kaybına ilişkin soruşturmada, programda gündeme gelen iddiaların ardından savcılık harekete geçti. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilmişti.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 2

Soruşturma kapsamında ifade veren Talip Musacalı, 2003 yılında imam nikâhlı eşi Elife Doğrul'un kaybolmasından önce kendisiyle tartıştıklarını anlattı. Tartışmanın ardından kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi Mersin'e göndermek üzere evden aldığını belirten Talip Musacalı, o günden sonra eşinden bir daha haber alamadığını söyledi.

MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN ELİFE DOĞRUL SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA! İKİ KAYINBİRADER TUTUKLANDI
Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 3

KAYINBİRADERLER İÇİN YOLUN SONU CEZAEVİ

Talip Musacalı, ilerleyen süreçte kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi öldürdüğünü ve yanında çalışan Muhammet Baycur ile birlikte Söke Ovası'nda bir yere gömdüğünü öğrendiğini iddia etti.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 4

Müge Anlı, 10 Kasım tarihli yayınında soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Şüpheli kayınbirader Metin Musacalı, kasten öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 5

Diğer kayınbirader Türkeş Musacalı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Meral Musacalı ise serbest bırakıldı.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 6

"ANNEMİN KANI YERDE KALMADI"

Elife Doğrul'un kızı Hülya Yıldız ve anneannesi Teslime Hanım, yaşanan gelişmeler karşısında gözyaşlarına boğuldu. Hülya Yıldız, "Annemin kanı yerde kalmadı" diyerek Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 7

NE OLMUŞTU?

Elife Doğrul, 13 Mayıs 2003 tarihinde henüz 24 yaşındayken kayboldu. Genç kadından yıllarca haber alınamazken, aradan geçen 23 yılın ardından kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı'ya başvurmasıyla dosya yeniden gündeme geldi. Annesinin başına ne geldiğini öğrenmek isteyen Hülya Yıldız'ın başvurusu üzerine, Elife Doğrul'un öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 8

Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri Talip Musacalı'dan geldi. Musacalı, kardeşi Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u öldürdüğünü ve Muhammed Baycur ile birlikte genç kadının cansız bedenini Aydın'ın Söke ilçesindeki bir araziye gömdüğünü öne sürdü.

Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında tutuklama kararı 9

Bu iddialar, yıllardır kayıp olarak aranan Elife Doğrul'un cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini güçlendirdi. İddiaların ardından Aydın, İzmir ve Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada yaşanan son gelişmeyi Müge Anlı, canlı yayında duyurdu. Anlı, Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın tutuklandığını açıkladı.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı
Sonraki Galeri
Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin