Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu 20. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın kurduğu tuzakları ortaya çıkaran Emir, hesap sormak için onun karşısına çıktı. İkili arasındaki hesaplaşma, araya giren Hasan'ın da dahil olduğu boğuşmada Uzay'ın yaralanmasıyla sonuçlandı.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir ile Uzay arasındaki hesaplaşma kanlı bitti. Hasan'ın da dahil olduğu boğuşmada kırık şişe Uzay'ın karnına saplanırken yaşananlar bölüm finaline damga vurdu.

20. BÖLÜMDE NELER OLDU? Gasp edilip taksisi yakıldıktan sonra yaralı hâlde Tarık Hoca'ya sığınan Emir, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Zehra oğlunu teselli ederken Tarık, takımdan uzaklaştırılma kararına itiraz edebileceklerini söyledi. Sezen'in yardımıyla serbest kalan Sado, Mert, Alina ve Duru ise rahat bir nefes alamadı.

Bora'nın tutanakları ve görüntüleri kulübe ulaştırmasıyla Sado ve Mert de takımdan uzaklaştırıldı. Arkadaşlarının da aynı tuzağa düşmesine öfkelenen Emir, Uzay'ın oyunlarını ortaya çıkarmaya karar verdi.

HESAPLAŞMA FELAKETE DÖNÜŞTÜ! Kemal'in peşine düşen gençler ona ulaşamasa da Bora'nın çöpe attığı telefonu buldu. Bu telefonu kullanarak Bora'yı köşeye sıkıştıran Emir ve arkadaşları, Uzay'ın suçlarını itiraf ettiği bir ses kaydı almasını istedi. Mecburen kabul eden Bora'nın getirdiği kayıt; doping tuzağından Sado ve Mert'e kurulan tuzağa, Emir'in gasp edilmesinden taksinin yakılmasına kadar bütün planları açığa çıkardı. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 21. BÖLÜM FRAGMANI