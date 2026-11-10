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Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu 20. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın kurduğu tuzakları ortaya çıkaran Emir, hesap sormak için onun karşısına çıktı. İkili arasındaki hesaplaşma, araya giren Hasan'ın da dahil olduğu boğuşmada Uzay'ın yaralanmasıyla sonuçlandı.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir ile Uzay arasındaki hesaplaşma kanlı bitti. Hasan'ın da dahil olduğu boğuşmada kırık şişe Uzay'ın karnına saplanırken yaşananlar bölüm finaline damga vurdu.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 2

20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gasp edilip taksisi yakıldıktan sonra yaralı hâlde Tarık Hoca'ya sığınan Emir, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Zehra oğlunu teselli ederken Tarık, takımdan uzaklaştırılma kararına itiraz edebileceklerini söyledi. Sezen'in yardımıyla serbest kalan Sado, Mert, Alina ve Duru ise rahat bir nefes alamadı.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 3

Bora'nın tutanakları ve görüntüleri kulübe ulaştırmasıyla Sado ve Mert de takımdan uzaklaştırıldı. Arkadaşlarının da aynı tuzağa düşmesine öfkelenen Emir, Uzay'ın oyunlarını ortaya çıkarmaya karar verdi.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 4

HESAPLAŞMA FELAKETE DÖNÜŞTÜ!

Kemal'in peşine düşen gençler ona ulaşamasa da Bora'nın çöpe attığı telefonu buldu. Bu telefonu kullanarak Bora'yı köşeye sıkıştıran Emir ve arkadaşları, Uzay'ın suçlarını itiraf ettiği bir ses kaydı almasını istedi. Mecburen kabul eden Bora'nın getirdiği kayıt; doping tuzağından Sado ve Mert'e kurulan tuzağa, Emir'in gasp edilmesinden taksinin yakılmasına kadar bütün planları açığa çıkardı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 21. BÖLÜM FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 5

Uzay'ın kendisini değiştirmeye çalıştığını öğrenen Melek ise Naz'la yüzleşti. Kendisini hep kardeşi Naz'la kıyaslamanın yarattığı kırgınlıkları dile getiren Melek, annesi ve babasının desteğiyle Uzay'ın karşısına olduğu gibi çıkmaya karar verdi.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 6

Fahriye'nin gösterişli sahne kıyafetiyle Galip'in davetine katılan Melek, alaycı bakışlara rağmen geri adım atmadı. Galip'in onu göndermesini istediği Uzay ise herkesi şaşırtarak Melek'i sevgilisi olarak tanıttı.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 7

Diğer yanda Hasan, Bayram'ı takip ederek onu Ömer'e para verirken yakaladı. Can'ı kaçıranın Bayram olduğunu bildiğini söyleyen Hasan, gerçeği Emir'e anlatacağını açıkladı. Bayram korkuya kapılırken Hasan, Emir'le konuşmak üzere Galip'in davetine gitti.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 8

Bölümün finalinde Emir, Uzay'a ses kaydını dinletti. Suçlarının ortaya çıktığını anlayan Uzay, kontrolünü kaybederek cam bir şişeyi kırdı ve Emir'i tehdit etti. Melek'in yardım çağrısıyla odaya gelen Hasan, bastonuyla araya girdi.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 9

Ancak yaşanan boğuşma sırasında kırık şişe Uzay'ın karnına saplandı. Uzay'ın Hasan'ın üzerine yığıldığı anlar bölüme damga vurdu.

Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren kayıt! Uzay'ın oyunları ortaya çıktı 10

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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