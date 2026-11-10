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Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'nin son hali ve gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatı da merak konusu oldu.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 1

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Perihan Savaş, son dönemde çocukları ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ünlü sanatçı, bu kez kızı Melek Zübeyde'nin yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 2

Kızına, "İlk göz ağrım, bir tanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin." sözleriyle seslenen Savaş'ın paylaşımı ilgi gördü.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 3

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses, 1979 yılında bir film setinde tanışmış ve birlikteliklerinden Melek Zübeyde dünyaya gelmişti.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 4

İŞTE ZÜBEYDE MELEK'İN SON HALİ

Melek Zübeyde Akkaş, son haliyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu ile İbrahim Tatlıses'in kızı olan Melek Zübeyde, 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş ile dünyaevine girdi.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 5

Magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Akkaş'ın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 6

Öte yandan Perihan Savaş, 1987 yılında oyuncu Yılmaz Zafer ile evlendi. Bu evlilikten 1994 yılında oğlu Savaş Zafer dünyaya geldi. Ancak usta oyuncu Yılmaz Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetti.

Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti 7

Annesinin izinden giden Savaş Zafer, son dönemde Perihan Savaş ile birlikte YouTube'da hazırladıkları programla gündeme geliyor. Genç isim, programda askerlik dönemine kadar çevresindeki kişilere annesinin ünlü bir oyuncu olduğunu söylemediğini açıklamış ve bu itirafıyla dikkat çekmişti.

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