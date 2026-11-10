Perihan Savaş'tan ilk göz ağrısına duygusal kutlama! Melek Zübeyde'nin son hali dikkat çekti

Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'nin son hali ve gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatı da merak konusu oldu.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Perihan Savaş, son dönemde çocukları ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ünlü sanatçı, bu kez kızı Melek Zübeyde'nin yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı.

Kızına, "İlk göz ağrım, bir tanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin." sözleriyle seslenen Savaş'ın paylaşımı ilgi gördü.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses, 1979 yılında bir film setinde tanışmış ve birlikteliklerinden Melek Zübeyde dünyaya gelmişti.

İŞTE ZÜBEYDE MELEK'İN SON HALİ Melek Zübeyde Akkaş, son haliyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu ile İbrahim Tatlıses'in kızı olan Melek Zübeyde, 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş ile dünyaevine girdi.